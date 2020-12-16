Financial Times, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i yılın kişisi seçti

İngiliz Financial Times gazetesi, yılın kişilerini seçti. ABD’li Pfizer ile birlikte dünyayı etkisi altına alan corona virüs için aşı geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, yılın kişisi olarak seçildi.

"Testler dışında aşılandığını görmek çok farklı"

Financial Times'da yer alan açıklamada, "Biontech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu” ifadeleri kullanılırken Uğur Şahin aşıyla ilgili “Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmemize rağmen gerginliğimiz vardı. insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı” ifadelerini kullandı.

Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor” ifadeleriyle başarılı çifti övdü.

Financial Times’ın yazısında, “Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

İngiltere, aşıya ilk onay veren ülke

İngiltere, 2 Aralık'ta Pfizer - Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu.

Yapılan açıklamada, İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer - Biontech aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Tescillenen ilk COVID-19 aşısı



Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk COVID-19 aşısı olmuştu. Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve üç aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başarmıştı.

Aşı, formülündeki RNA bileşim sayesinde Covid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.



ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinin Almanya’da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle üçüncü aşama klinik denemeler başlatılmıştı.