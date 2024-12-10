Finansal okuryazarlık memurlara zorunlu hale geliyor: 4,3 milyon kişi eğitim alacak

Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte, tasarrufların etkin şekilde yönetilmesi ve olası risklerden korunması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucu 4,3 milyon memur zorunlu olarak 'finansal okuryazarlık' eğitimi alacak.

Uygulamaya alınan Finansal Okuryazarlık Platformu'nda, 'bankacılık', 'borsa', 'bütçe', 'kredi', 'kripto varlıklar' ve 'yatırım' olmak üzere 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuldu. e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabiliyor.

8 kamu kurumuyla protokol

SPK, platformun yanı sıra bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzaladı ve hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık ve eğitici eğitimleri vermeye başladı.

Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği üve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalamak üzere ön görüşmeler devam ediyor.