"Finansal piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız"

27 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı yaptığı konuşmada Varank, dün Hatay İskenderun'da terörist unsurları etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini tebrik ederek Hataylılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet ve istihbarat birimlerinin yoğun çabasıyla Amanoslar'ın teröristler için artık güvenli bir alan olmaktan çıktığına işaret eden Varank, "Türkiye'yi tekrar terör iklimine döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Onların planlarını gerek sınırlarımız içinde gerek sınırlarımız dışında tek tek bozmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Varank, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelere değinerek, uyguladıkları politikalarla Türkiye’yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardıklarına dikkati çekti.

Salgının ilk günlerinden itibaren atılan dinamik adımları anlatan Varank, "Bu politikalarla ekonomiye duyulan güven arttı. Artan güven hem üretimi hem de yatırımları peşinden sürükledi. Hazirandan itibaren sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimiyle imalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranları ve üretimde yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Ülkemizin dört bir yanında yeni yatırım yapma talebi de artıyor." diye konuştu.

Varank, ocak-ağustos döneminde salgına rağmen yatırım talebinin yıllık bazda yüzde 30 daha fazla olduğunu belirterek, "İlk 9 ayda 10 bin 802 sanayi işletmesi, sanayi sicil sistemine kaydoldu, bu rakam geçen seneye göre yüzde 12’lik bir artışa tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Dış talepteki canlanmanın da Türkiye'nin ihracatını olumlu etkilediğine değinen Varank, eylül ayı ihracatının 16 milyar doların üzerinde gerçekleşerek tüm zamanların eylül ayı rekorunu kırdığını bildirdi.

Varank, bu dönemde Sakarya'nın performansına değinerek, şöyle devam etti:

"Sakarya'daki OSB'lerde elektrik tüketimi aydan aya artıyor. Eylül ve ekimde, salgın döneminin kayıplarını bertaraf etmiş durumdasınız. Yatırım talebi Sakarya'da geçen senenin ilk 8 ayına göre 2,5 kat artmış. Bakanlığımız ilk 8 ayda, 5 milyar liranın üzerinde 64 farklı projeye yatırım teşvik belgesi düzenlemiş. Böylece Sakarya, Türkiye’de en fazla yeni yatırım başvurusu yapan 6'ncı il oldu.

Bu sene Sakarya’da 130 yeni sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019’a göre yüzde 78’lik bir artış söz konusu. Sakarya’daki OSB’lerde şu an 107 fabrikanın inşaatları sürüyor. Bu fabrikalar tamamlandığında hem sanayiye hem de istihdama yeni bir soluk gelecek. Eylül ayı ihracatı da geçen senenin yüzde 22 üzerinde."

"Üretim tarafında yapısal bir problem yok"

Türkiye genelinde de reel sektörde işlerin iyiye gittiğine dikkati çeken Varank, son 4 günde Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de sanayicilerle bir araya geldiğini ve fabrikaları gezdiğini anlattı.

Varank, buralarda herkesin işini büyütme ve fabrikalarını genişletme planları olduğunu belirterek, ufak tefek sorunlara rağmen üretim tarafında yapısal bir problem ya da bir memnuniyetsizlik duyulmadığını dile getirdi.

Son birkaç gündür finansal piyasalarda görülen oynaklığa işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden veya sanayisinden bağımsız. Türkiye, birden çok cephede aynı anda büyük mücadeleler içinde. Bir taraftan vatandaşımızın sağlığını korumanın derdindeyiz diğer yandan ekonomiyi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dış politikada, ülkemizin ve aslında tüm ümmetin haklarını koruyan çok boyutlu politikalar izliyoruz.

Gündemimizde bir de Fransa meselesi var. Avrupa’nın içine düştüğü İslam düşmanlığı ve faşizm çukurunun öncülüğünü maalesef Fransa ve artık onun patolojik bir vaka haline gelmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize hakareti savunan, teşvik eden hatta kamusal hale getiren bu anlayışla her alanda mücadele edeceğiz. Bu bizim en başta Müslüman olarak bir sorumluluğumuz."

"Toplum olarak göstereceğimiz beraberlik ruhu çok önemli"

Varank, bu zihniyetle, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Azerbaycan’da da mücadele edildiğine dikkati çekerek, toplum olarak gösterilecek tavır, birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki mesajına değinen Varank, "Fransız mallarına karşı, şu dönemde güçlü bir duruş göstermemiz lazım. Bunun sembolik değeri çok yüksek. Göstereceğimiz duruş, tüm bu hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak. Sizin de günlük ticaretinizde, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına uygun bir şekilde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Varank, Türkiye'nin bu dönemi, sanayicilerin çalışkanlığı ve milletin ferasetiyle atlatacağının altını çizerek, sanayicilere finansal piyasalardaki oynaklıkların, iş yapma biçimini etkilemesine izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

"Küresel ekonominin ağırlık merkezi değişmeye başladı"

Sanayicilerin tedarikçileriyle birlikte büyüyerek emekçilere sahip çıkması gerektiğini anlatan Varank, "Salgınla, küresel ekonominin ağırlık merkezi de değişmeye başladı. Global markalar, üretim merkezlerini çeşitlendiriyor hatta uzak doğudan uzaklaşma eğilimi var. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, iş gücümüz becerikli ve dinamik. İnovasyon kabiliyetlerimiz günden güne gelişiyor." diye konuştu.

Varank, geçen yılki toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının 10 senenin rekorunu kırdığını anımsatarak, yapılan bu yatırımların verimlilik, katma değer artışı, ihracatta rekabet gücü olarak Türkiye’ye döneceğini vurguladı.

Ar-Ge yatırımlarının orta vadede kendini fazlasıyla amorti ettiğini söyleyen Varank, "Dolayısıyla bu güçlü altyapıyla, dünyanın en iyi firmalarıyla ortak işler yapabilir, o firmaların değer zincirlerine rahatlıkla entegre olabilirsiniz. Siz sanayicilerin, bu gibi fırsatları kaçırmaması gerekiyor. Sakarya, otomotivde, kimyada, ilaçta, makinede ve raylı sistemlerde kritik kabiliyetlere sahip. Bu yetenek setini çeşitlendirip, üzerine beceriler eklemelisiniz. Biz Bakanlık olarak tüm gücümüzle yanınızda durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, 2021 yılında Bakanlığın bütçesinin geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayarak, sanayiye, teknolojiye, yeniliğe, KOBİ’lere ve bölgesel kalkınmaya, her zamankinden daha fazla kaynak aktarabileceklerini söyledi.

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Kaynak: AA