Finansal yönetimde sınıfta kaldılar: Visa'dan Influencer araştırması!

Dijital içerik üreticileri artık yalnızca paylaşım yapan değil, aynı zamanda kendi işini yöneten küçük ölçekli girişimciler hâline geldi. Ancak Visa’nın Monetized: 2025 Creator Report çalışması, bu yeni ekonomik yapının önemli açığını gözler önüne serdi. Influencerların büyük bölümü temel iş bilgi ve becerilerinden yoksun.

Finansal yönetimde eğitim eksik

Araştırmaya göre içerik üreticilerinin yüzde 71’i finans yönetimi, yüzde 66’sı iş planlama, yüzde 76’sı sözleşme süreçleri ve yüzde 75’i vergi–yasal uyum konularında ya hiçbir eğitim almadığını ya da bu konuları tamamen kendi kendine öğrendiğini ifade ediyor.

Bu tablo, yaratıcı ekonominin büyümesine rağmen profesyonel iş altyapısının hâlâ oturmadığını ortaya koyuyor.

"Parayı nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz"

Visa’nın araştırmasına katılan binin üzerinde içerik üreticisi, sosyal medya kullanımı (yüzde 80) ve içerik geliştirme (yüzde 79) gibi alanlarda kendine güveniyor. Ancak iş modeli oluşturma, bütçe hazırlama ve mevzuata uyum konularında çoğu hâlâ deneme-yanılma yöntemine başvuruyor.

Katılımcıların yüzde 60’ı tamamen kendi kendine öğrenerek, yüzde 54’ü ise diğer içerik üreticilerini takip ederek iş becerilerini geliştirdiğini belirtiyor.

Marka anlaşmaları çoğalıyor ama finansal farkındalık geriliyor

Üreticilerin yüzde 94’ü markalarla işbirliği yaptığını, yüzde 77’si ürün veya hizmet tanıtımı gerçekleştirdiğini söylüyor. Ancak aynı kitlenin önemli bir kısmı gelir-gider hesaplamalarını kişisel hesaplar üzerinden yürütüyor.