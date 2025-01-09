FINDIK FİYATLARINDA SON DURUM: Fındık fiyatları ne kadar oldu? (9 OCAK 2025)

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 31 Aralık 2024 itibarıyla fındık alımını durdurduğu açıklaması, fındığın serbest piyasadaki fiyatını etkiledi.

TMO'nun bu kararının ardından gözler fındık fiyatlarına çevrilmiş durumda.

2024-2025 sezonunda TMO, kabuklu fındığı kilogram başına levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL’den alım yapmıştı. Fiskobirlik ise alımlarına 125 TL’den devam ediyor.

Fındık fiyatlarında son durum

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı iller arasında Sakarya, Giresun, Düzce, Trabzon, Ordu, Samsun geliyor. O iller ve fındık üretiminin yapıldığı diğer illerdeki fındık fiyatları merak ediliyor.

9 Ocak 2025 itibarıyla fındık fiyatlarındaki son durum öyle:

- Sakarya Ticaret Borsası'nda fındığın kilogramı ortalama 105-127,50 TL arasında işlem görüyor.

- Giresun: 128 TL

- Ordu-Altınordu: 127 TL

- Ordu-Fatsa: 125.00 TL

- Ordu-Ünye: 125.00 TL

- Samsun: 125 TL

- Trabzon: 118 TL

- Düzce: 118 TL

- Kocaeli: 122 TL

- Zonguldak: 123 TL