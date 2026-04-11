Fındık için son hamle: 40 ilde ‘sessiz operasyon’ başladı

Karadeniz'de fındık bahçelerini talan eden, üreticinin yaka silktiği kahverengi kokarcaya doğal düşman geliyor. Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üreten Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için çalışmalara hız verdi.

2023 yılında kurulan laboratuvarda 1. yıl 22 bin, 2. 207 bin, 3. yıl ise 1 milyon 156 bin samuray arıyı doğaya salan enstitü, kimyasal, biyoteknik, mekanik ve biyolojik mücadeleyi de bir arada yürütüyor.

Popülasyon sabit kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Enstitü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, "Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz." diye konuştu.

Samsun'daki enstitülerinde bu yıl 650 bin samuray arısı üretimini planladıklarını aktaran Deligöz, bu hedefin üzerine de çıkabileceklerini kaydetti.

3 yıllık mücadele sonuç verdi

Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Yaptığımız gözlemleme çalışmalarında kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi'ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle 3 yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi'nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır."