Fındık sektörünün duayeni Sabit Sabır vefat etti

24 Nisan 2019

Trabzonspor’un kurucularından olan, Trabzon Ticaret Borsası’nda 27 yıl aralıksız Meclis Başkanlığı yapan Sabır’ın cenazesi 24 Nisan Çarşamba günü Trabzon İskenderpaşa Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Sabit SABIR Kimdir?

1932 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlkokulu Trabzon’da tamamladı. Daha sonra Robert Koleji’nde eğitimini sürdürdü. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra 1952-1956 yılları arasında Trabzon’da deri ihracatı ile uğraştı. 1956’da Yedek subay olarak askere gitti. Bu sırada girdiği sınavda ABD Fullbright bursu kazanarak 1958-1961 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nde Milletlerarası Ticaret konusunda master yaptı.

1961 yılında tekrar başladığı iş hayatında 1964 yılına kadar deri ve bakliyat ihracatı ile meşgul oldu. 1964 yılında fındık sanayicisi ve ihracatçısı olarak başladığı uğraşını günümüze kadar sürdürdü. Sabırlar Fındık ihracat Ltd.Şti’nin ortaklarından olan, şirketin genel müdürlüğünü yaptı.

Trabzonspor’un kurucularından olan Sabır, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yaptı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis üyeliğinde bulundu. Trabzon Ticaret Borsası’nda 1968-1995 yılları arasında aralıksız 27 yıl meclis başkanı olarak görev yaptı.