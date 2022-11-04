  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması
Takip Et

Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Niinisto gazetecilere yaptığı açıklamada "Umarım bu olabildiğince hızlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.