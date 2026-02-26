Finlandiya’dan Türkiye’ye Ukrayna mesajı: Yeniden inşada ortaklık vurgusu

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle Ukrayna’nın yeniden imar sürecinde ortak çalışma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Hamalainen, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığını ifade etti. Savunma sanayisinde yürütülen işbirliğinin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Hamalainen, mevcut ortaklıkların kapsamının genişletilerek farklı sektörlere de taşınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"İki ülke işbirliği yapabilir"

Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin verdiği desteğin önemine dikkat çeken Hamalainen, “Avrupa, şu an büyük güvenlik riskleri yaşıyor. NATO üyeliğinden dolayı iki ülke beraber çok daha fazla işbirliği yapabilir ve beraber adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'nın en büyük kara kuvvetlerine ve en büyük ordusuna sahip. Bu yüzden özellikle NATO'nun güney cephesinde işbirliği yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl iki ülke arasında imzalanan “Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası”nı hatırlatan Hamalainen, anlaşma kapsamında şirketlerin karşılıklı temaslarını artırdığını ve teknik düzeyde temasların yoğunlaştığını aktardı.

"İnşaat sektörüne yönelik adımlar bekliyoruz"

Savunma sanayisinin yanı sıra inşaat alanında da yeni işbirlikleri beklendiğini belirten Hamalainen, “Özellikle inşaat sektörüne yönelik işbirliğinde artış bekliyoruz. Sadece Türkiye ile Finlandiya arasında değil üçüncü ülkelerle ve özellikle Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi, yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye ile işbirliği yapılabilir. Özellikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.