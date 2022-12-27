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Firari hükümlü yol denetiminde yakalandı

Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yol denetiminde yakalandı. Firarinin hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

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İI Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu-Ankara kara yolunda uygulama yapıldı.

Kontrollerde, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.