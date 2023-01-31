Fırat ve Çoruh’ta elektrik tüketim hızlı arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat ve Çoruh bölgelerindeki 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, 2022 yılının ekim, kasım ve aralık aylarına ait tüketim oranlarını açıkladı.

Ticarethanelerde toplam elektrik tüketimi, yılın son çeyreğinde Fırat ve Çoruh bölgelerinde arttı. İl bazında genel toplamda en yüksek tüketim yüzde 84 ile Gümüşhane'de görüldü.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, toplam elektrik tüketiminde (mesken, sanayi ve ticarethane) bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 3 artış görüldü. Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketimi ise yüzde 18 arttı.