Fire Flux, 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonu oldu!

Tecrübeli mobil oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fire Flux, Riyad’da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. PUBG Mobile’ın farklı haritalarında zorlu mücadeleler veren ekip turnuvada şampiyon olup 1.4 milyon liralık (40 bin dolar) ödülün sahibi oldu.

PUBG Mobile’ın Sanhok, Erangel ve Miramar haritalarında gerçekleşen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası’nda Fire Flux, toplam 213 puan toplayarak şampiyonluğu göğüsledi. Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Fire Flux'ın yanı sıra turnuvada, Türkiye ile birlikte geçen sezonun şampiyonu olan Kırgızistan, Brezilya, Ukrayna, Fransa, Moğolistan, Ürdün, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Fas ve Şili de katılımcı ülkeler arasında yer aldı.

Karşılaşmaların sonunda ligin en değerli oyuncusu (MVP) unvanı, Fire Flux’ın sevilen oyuncusu Taha 'Soulless' Avşar'a verildi.