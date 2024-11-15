Fire Flux, 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonu oldu!
Fire Flux Esports, Riyad’da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası’nda birinci oldu. 1.4 milyon TL’lik ödülü kazanan ekip, dünya şampiyonu olan ilk Türk PUBG Mobile takımı olarak tarihe geçti. Takım üyelerinden Taha 'Soulless' Avşar ise 'MVP' unvanını kazanarak turnuvaya damga vurdu.
Tecrübeli mobil oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fire Flux, Riyad’da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. PUBG Mobile’ın farklı haritalarında zorlu mücadeleler veren ekip turnuvada şampiyon olup 1.4 milyon liralık (40 bin dolar) ödülün sahibi oldu.
PUBG Mobile’ın Sanhok, Erangel ve Miramar haritalarında gerçekleşen 2024 IESF Dünya Espor Şampiyonası’nda Fire Flux, toplam 213 puan toplayarak şampiyonluğu göğüsledi. Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Fire Flux'ın yanı sıra turnuvada, Türkiye ile birlikte geçen sezonun şampiyonu olan Kırgızistan, Brezilya, Ukrayna, Fransa, Moğolistan, Ürdün, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Fas ve Şili de katılımcı ülkeler arasında yer aldı.
Karşılaşmaların sonunda ligin en değerli oyuncusu (MVP) unvanı, Fire Flux’ın sevilen oyuncusu Taha 'Soulless' Avşar'a verildi.