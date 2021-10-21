Fırıncılardan ekmeğe zam talebi
Fırıncılar, maliyetlerdeki artış nedeniyle ekmeğin 2,5 liradan satılması için başvuru yaptı.
İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmeğin 2.5 lira olması için başvuruda bulunduğu, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın ise talebi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu toplantısında artan un fiyatları ve enerji maliyetleri ele alındı.
Fırıncılar, enerji ve un fiyatlarındaki artıştan kaynaklı 230 gram ekmeğin 2.5 liradan satılması için başvuruda bulundu. Başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.
Öte yandan bazı ilçelerdeki fırınların ekmeği 2,5 liradan satmaya başladığı belirtildi. Fırıncılar gramajı 270 grama çıkartıklarını belirterek, zam iddialarını reddetti.