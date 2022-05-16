Firmaların enflasyonla mücadelede atacağı adımları önemsiyoruz

Nebati, Twitter hesabından, temizlik sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Birlikten Berekete" temasıyla temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Kamu olarak maliye politikası araçlarımızı etkin ve hızlı bir şekilde devreye aldığımız bu dönemde firmalarımızın da ortak mücadelemiz olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsiyor ve değerli buluyoruz. Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir. Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."