Fırtına BUDO Seferlerini vurdu: 4 sefer daha iptal

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), fırtına nedeniyle 4 seferin daha iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.45 ve 19.15'te yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.