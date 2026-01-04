Fırtına BUDO Seferlerini vurdu: 4 sefer daha iptal
Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), fırtına nedeniyle 4 seferin daha iptal edildiğini açıkladı. Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarında akşam saatlerinde planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), fırtına nedeniyle 4 seferin daha iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.45 ve 19.15'te yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.