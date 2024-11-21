Fırtına İstanbul'u felç etti: Hava, deniz, kara trafiği kilit

AKOM, dün üst üste uyarı yayınlamış, İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Sıcaklık gece yarısı 10 derece birden düşerken, öğleden sonra da fırtına ve sağanak yüzünü gösterdi.

Toplu taşımada aksamalar

Şiddetli yağış ve fırtına dakikalar içinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikte ve toplu taşımada aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza yaşandığını Eminönü-Bağcılar seferlerinin yapılamadığını duyururken, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının da durdurulduğu öğrenildi.

Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Şehir Hatları AŞ'de bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı açıkladı.

İDO da internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

Fırtına gemileri pert etti

Kartal açıklarında demirleyen 2 gemi ise şiddetli lodos nedeniyle birbirine sürttü. Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.

Aronu pas geçen uçaklar havada tur attı

Şiddetli yağış ve hava muhalefeti hava yolu trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar lodos nedeniyle, apronu pas geçti.

İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızını 41 knota çıkarırken, uçuş güvenliğini riske atmak istemeyen pilotlar fırtına şiddeti kırılana kadar havada tur attı.

Öte yandan yetkililer lodosa rağmen operasyonun sorunsuz devam ettiğini bildirdi.Hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.