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Fırtına obüsleri Darmık Dağı'nı bombalıyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Fırtına obüsleri Darmık Dağı'nı bombalıyor
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor. 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.

Kaynak: AA

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