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Fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı. 

Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.

Açıklamada, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 