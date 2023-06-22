Fitch: TCMB faizi yıl sonuna kadar yüzde 25'e çıkarabilir

Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardında Mehmet Şimşek'i yeni Maliye Bakanı olarak atamasının Türkiye'nin daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüş olasılığını artırdığını bildirdi.

Yeni Maliye Bakanı Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin istenen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" belirtiğini hatırlatan Fitch, Türkiye'nin dış dengesizliklerinin artması, azalan döviz rezervleri ve daha geleneksel ekonomik önlemlere dönmesi, yakın vadede politika faizlerinde bir artışı işaret etini savundu.

Son birkaç yılda TCMB'nin enflasyonun hızla yükselmesine rağmen diğer merkez sürekli olarak politika faizine indirimler uyguladığını hatırlatan Fitch, "Bu politikanın sonucunda Türk lirası, 2021'in başında yaklaşık 7,5 TRYUSD seviyesinden şu anda yaklaşık 23 TRYUSD seviyesine kadar düştü. Bu dönemde enflasyon %20'den geçtiğimiz yılın sonunda %86'ya kadar yükseldi. Son aylarda ise döviz kısıtlamaları ve merkez bankası müdahaleleri, lirayı yapay olarak güçlü bir seviyede destekledi" değerlendirmesini yaptı.

2025 yılı faiz beklentisi %20

Söz verilen ortodoks, geleneksel yaklaşıma geçişin, daha sıkı bir para politikası uygulanması olasılığını artırdığını belirten Fitch, şimdi Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 olan politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 25 seviyesine yükseltmesi ve gelecek yıl faizleri sabit tutmasını, 2025 yılında ise faiz indirimine gitmesi beklediklerini vurguladı. 2025 sonu için faiz beklentisini yüzde 20 olarak ortaya koydu.

Fitch yayınladığı Haziran Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Erdoğan'ın seçim zaferi ve daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişin duyurulmasının ardından, Türk lirası önemli ölçüde değer kaybetti ve liranın zayıflamasının tahmin edilen süre boyunca devam etmesi bekleniyor. Başlıca yıllık enflasyon, geçtiğimiz yılın zirvesinden %39'a gerilese de enerji ve mal bileşenlerindeki düşüşlere rağmen hizmetler enflasyonu hala yüksek seviyelerde devam ediyor ve çekirdek enflasyon ise çok yüksek seviyelerdeki yerini pek değiştirmedi" değerlendirmesini yaparken, Türkiye'de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 45, 2024 sonunda yüzde 35 ve 2025 sonunda yüzde 25 olacağını tahmin etti.

Fitch, Türk ekonomisi için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini yüzde 2,5 ve 3.0 olarak korurken, büyümenin 2025'te yüzde 3,8'e toparlanacağını öngördü.