Fitre ne kadar oldu? Diyanet açıkladı

Vatandaşlar, fitre ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı yaklaşırken bu konuda yanıt Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Bu açıklama ile fitre miktarı belli oldu.

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu fitre miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

Fitre nedir?

Fitre olarak bilinen fıtır sadakası, temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre kişi başına verilir. Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir.