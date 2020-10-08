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FLO'nun kurucusu iş insanı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

FLO ayakkabının kurucusu iş insanı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti.

FLO'nun kurucusu iş insanı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti
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FLO ayakkabının kurucusu iş insanı Hacı Ahmet Ziylan sabaha karşı hayatını kaybetti.

Aynı zamanda FLO Onursal Başkanı olan Ziylan 85 yaşındaydı.

Ahmet Ziylan kimdir?

İş insanı Ahmet Ziylan 1935'te Gaziantep'in Kozanlı Mahallesi'nde doğdu. Ziylan, FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1955 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıktı. FLO, Türkiye'nin en büyük perakende ayakkabı zincirlerinden biri oldu.

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