Foça’da üç gündür aranan yaşlı adamdan acı haber

İzmir’in Foça ilçesi geçtiğimiz günlerde sağanak yağışın yol açtığı sel felaketiyle sarsıldı.

Yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar su altında kalırken, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu otomobiliyle menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapıldı.

Olay, 23 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Mahallelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana geldi.

Metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğü kentte sele kapılan Kaptanoğlu için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar üçüncü günde sonuç verdi

AFAD, jandarma, emniyet ve İZSU Amfibik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar üç gün boyunca sürdü. Ekipler, DSİ iş makineleriyle birlikte sel sularının çekildiği bölgelerde tarama yaptı.

Aramaların üçüncü gününde, sabah saat 09.25 sıralarında, Yenibağarası Mahallesi Gediz Nehri üzerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 11 kilometre ileride yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaptanoğlu’nun cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Foça’da etkili olan sel felaketiyle ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bölgede risk oluşturan dere yataklarında ve menfezlerde temizlik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.