'Fon davası'nda Seçil Erzan'a tahliye çıkmadı

Hayati Arıgan

Aralarında Fatih Terim ile Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

'Fatih Terim fonu' dedi

Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı müşteki Erkan Karaca, mahkemedeki ifadesinde Seçil Erzan ile 2019'da tanıştıklarını söyleyerek şöyle ifade verdi:

"Seçil Erzan süreç içerisinde bankacı olduğunu, finansal işlerde bize yardımcı olabileceğini söyledi. Daha sonraki süreçte kapalı işlem yapmak istememiz durumunda başında Hakan Ateş'in olduğu, adının Fatih Terim Fonu olduğunu söylediği bir gizli fondan bahsetti. Bir güven ilişkisi kuruldu. Daha sonra ilk olarak Seçil Erzan'a 650 bin TL verdim. Bu parayı 950 bin TL olarak geri aldım. Yaklaşık 10 gün sonra 950 bin TL'yi geri verdim, bu parayı da 1 milyon 250 bin TL olarak tarafıma verdi.”

Sonrasında hiç para almadan, parça parça olmak üzere toplamda 1 milyon 138 bin dolar para verdiğini belirten Karaca, “Bu paramı bana 220, 125 ve 140 bin dolar verdi. Ancak kendisinden 673 bin dolar alacağımız kaldı. Paramızın 5 milyon dolara ulaştığını ve 250 bin dolar verdiğimiz takdirde bu biriken paranın tamamını alabileceğimizi söyledi” dedi.

Erzan’ın şubedeyken hazineden Selçuk bey diye birini arayarak güven oluşturduğunu anlatan Karaca, sonrasında parasını alamasığını söyledi.

Bakanlık da müdahil oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın avukatı, duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı'da davaya müdahil oldu.

'Hoca fazla para aldığını biliyordu'

Savunma için kendisine söz verilen Seçil Erzan, savcının sorularına cevap vererek, "Fatih Terim benden para istedikçe ben ona para götürüyordum. Başkalarından aldığım paraları hocaya veriyordum ama başkalarının parasını verdiğimi bilmiyordu. Ben hocaya 'Hayır' diyemediğim için başkalarının parasını ona verdim. Bundan haberi yoktu ama fazla para aldığını biliyordu. Açığı olduğunu da biliyordu" dedi.

'Kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim'

Erzan, ara karardan önce şunları söyledi: “20 aydır tutukluyum. En başından beri aynı şeyleri söyledim. Gerçek mağdurları ve fazla para alanları hep anlattım. Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Savunma hakkım kısıtlanamaz. Delillerin çıkmasını ben en başından beri istiyorum. Annemin yanına gitmek istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Fazladan para alanlar paraları iade etseydi bunlar yaşanmayacaktı. Tahliyemi talep ediyorum.”

Zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, ifadeleri alınmayan müştekiler Melis Özsüt Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve Özer Yılmaz, Tanın Yılmaz ve dinlenemeyen tanıklar Başak Doğhan ile Ahmet Telkeş hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın katılma talebini reddeden mahkeme, Denizbank'a yazı yazılarak, varsa müştekiler tarafından çekilen 500 bin dolar ve üzeri tutarlara ilişkin dekont örneklerinin istenmesine karar verdi.

Moci ile Süleyman Aslan için MASAK raporu

Mahkeme, mağdurların zararlarının giderilip giderilmediğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının sorulması için AON Sigorta ve Reasürans AŞ.'ye yazı yazılmasına, dosya açıldıysa mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Seçil Erzan'ın şikayeti üzerine haklarında 'tefecilik' suçlamasından dava açılan tefecilikle suçlanan müşteki-sanıklar Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan hakkında sosyal ve ekonomik durum raporu alınması için kolluğa müzekkere yazılmasına ve geçimlerini neyle sağladıkları ve işleriyle orantılı mal varlıklarının olup olmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Şube Müdürlüğü'ne (MASAK) sorulmasına karar verdi.

Tahliye çıkmadı

Bir kısım tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, Seçil Erzan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, Erzan'ın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunduğunu kaydederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 31 Ocak 2025'e ertelendi.

Erzan duruşmanın ardından ağlayarak duruşma salonunu jandarmalar arasında terk etti.