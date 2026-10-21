Fon soruşturması genişliyor: 31 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK raporları ve yapılan başvurular üzerine dört şirketin hisselerindeki işlemleri mercek altına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Dört şirketin hisseleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Dört şirketin hisseleri incelemeye alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine dört şirketin paylarındaki işlemleri incelemeye aldı.
Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler araştırıldı.
Başsavcılık, şirketlerin paylarına yönelik iddiaların SPK raporlarıyla birlikte değerlendirildiğini belirtti.
31 kişi hakkında gözaltı kararı
Yürütülen incelemeler neticesinde soruşturmayla bağlantılı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilere isnat edilen suçların ayrıntıları ile gözaltı işlemlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Soruşturmanın ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:
1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür
2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü
3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi
5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı
8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı
9- Ümit YILMAZ - Banka Portföy Yöneticisi
10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı
12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi
13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği
15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan
19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür
20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan
21- Yasemin YILMAZ - Banka Finans Yöneticisi
22- Burak POYRAZ - Banka Portföy Yöneticisi
23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi
24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici
25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi
26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi