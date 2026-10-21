Fon soruşturması genişliyor: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Dört şirketin hisseleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dört şirketin hisseleri incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine dört şirketin paylarındaki işlemleri incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler araştırıldı.

Başsavcılık, şirketlerin paylarına yönelik iddiaların SPK raporlarıyla birlikte değerlendirildiğini belirtti.

31 kişi hakkında gözaltı kararı

Yürütülen incelemeler neticesinde soruşturmayla bağlantılı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilere isnat edilen suçların ayrıntıları ile gözaltı işlemlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Soruşturmanın ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür

2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü

3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi

5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı

8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı

9- Ümit YILMAZ - Banka Portföy Yöneticisi

10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı

12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi

13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği

15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan

19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür

20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan

21- Yasemin YILMAZ - Banka Finans Yöneticisi

22- Burak POYRAZ - Banka Portföy Yöneticisi

23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi

24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici

25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi

26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi