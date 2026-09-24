Fon soruşturmasında 2 jet ile 1 yata el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. El konulan 2 özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendiriliyor.