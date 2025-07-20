Fon vaadiyle 6,5 milyonluk vurgun: Tehdit, darp, şantaj...

İddiaya göre Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki iş adamı E.D., ortağı Y.K.'nin tavsiyesiyle önce R.M. (50) ile R.M. aracılığıyla da M.Ç.'yle (36) tanıştı.

M.Ç. iş adamına, şirketi ve pasaportu üzerinden yurt dışından fon ve kredi sağlama vaadinde bulundu. Bu işlemin sözde masrafları için de E.D.'den parça parça toplam 5 milyon 800 bin lira aldı.

Ancak vaat edilen hiçbir kredi işlemi gerçekleşmedi. Dolandırıldığını anlayan E.D., ayrıca M.Ç.'nin kendisini darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, hatta hürriyetinden yoksun bırakarak 700 bin lira daha aldığını ifade etti.

Şikayet üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.