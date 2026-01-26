Forbes yayımladı! Dünyanın en iyi 20 destinasyonu belli oldu: Türkiye'den bir şehir listede

Forbes, seyahat dünyasına yön veren prestijli seçkisi "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesini yayımladı.

Kültürden gastronomiye, doğal güzelliklerden konaklama kalitesine kadar pek çok kriterin titizlikle incelendiği listede, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ve Kemer ön sıralarda yer aldı.

Kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikler, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunulan deneyim kriterleri dikkate alınarak oluşturulan liste Yunanistan'dan Karayipler'e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin mutfağı ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Antalya'nın yer aldığı listede Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyaca ünlü destinasyonlar da bulunuyor.

Kemer listede öne çıkan merkezlerden biri oldu

Forbes'ın 2026 seçkisinde Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kemer de dikkat çeken destinasyonlar arasında yer aldı.

Rehberde, Kemer'de bulunan Maxx Royal Kemer Resort, farklı ziyaretçi profillerine hitap eden güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla öne çıkarıldı.

Turkuaz renkli denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama seçenekleriyle Kemer'in, yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için cazibesini sürdürdüğü vurgulandı.