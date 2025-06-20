Forex dolandırıcılığı operasyonu: 67 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Forex yatırım dolandırıcılığı üzerinden yasal web sitelerinin kopyalanarak pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yaparak, suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar TL’yi kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüpheliler belirlendi.

Ekipler tarafından düğmeye basılarak İstanbul merkezli 13 ilde tespit edilen 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

67 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarında ise 5 şüphelinin yurtdışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, şüphelilerin toplam değeri 150 milyon TL değerindeki banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.