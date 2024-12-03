'Forex yatırımı' dolandırıcıları yakalandı: 17 kişi gözaltına alındı

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, 'Forex yatırım sistemi' aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'Forex yatırımı' adı altında mağdurları, 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.