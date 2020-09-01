Formula 1 için 20 bin turist bekleniyor

01 Eylül 2020

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra kasım ayında tekrar İstanbul'da yapılacak olan dünyanın başlıca motor yarış organizasyonlarından Formula 1'i izlemek için, pandemi koşullarının imkan vermesi halinde 20,000 turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yarışı organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Intercity İstanbul Park'ın Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, pistin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yarı kapasiteyle 100,000 seyirci ağırlayabileceğini ancak seyirci sayısının dünya genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle daha az olabileceğini belirtti.

Yaklaşık 20,000 yabancı turistin yarış için Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini ifade eden Ak, yabancı ziyaretçilerden 50 milyon dolar, yerli ziyaretçilerle birlikte yarışın toplam 100 milyon dolar harcama yaratmasını beklediğini ifade etti.

Ak, "Yarış seyircili olacak ama tüm ihtimallere hazırlıklıyız. Salgının durumu daha kötü hale gelirse o zaman seyircisiz olacaktır. Ama burası kapasitesi çok geniş bir açık alan... Aşağı yukarı 100,000 seyirci gelebilecek" dedi.

Masrafların tamamının Intercity İstanbul Park tarafından karşılandığını belirten Ak, yarışın sadece bu yıl yapılması için anlaşma yapıldığını, ancak daha sonra birkaç yıl süreli bir anlaşma imzalanabileceğini söyledi.

Biletlerin pahalı olmasıyla tanınan Formula 1 yarışında İstanbul'da fiyatlar üç günlük yarış için günde 30 liradan başlayacak. Yarışta 12 farklı fiyat kategorisi bulunuyor.