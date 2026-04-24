Formula 1 için İstanbul yeniden sahnede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix Tanıtım Programı’na katılacak. Program, Formula 1’in Türkiye’ye uzun vadeli dönüşü, İstanbul Park’ın geleceği ve 2026 takvimi açısından kritik önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım programı, Formula 1’in Türkiye’ye uzun vadeli dönüşüne yönelik resmi duyuru niteliği taşıyor.
Toplantıda, 2024 yılı içinde tamamlanan İstanbul Park ihale süreci ile bu kapsamda taahhüt edilen “2026 yılında Formula 1’i yeniden İstanbul’a getirme” hedefi doğrultusunda atılan somut adımların ele alınması bekleniyor.
Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali’nin de katılması öngörülüyor.
Domenicali’nin, organizasyonun uluslararası boyutu ile Türkiye arasında kurulan stratejik iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Ekonomi ve turizme katkı vurgusu
Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak.