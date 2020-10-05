ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

Formula-1 Türkiye Grand Prix'i seyircisiz yapılacak

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

Formula-1 Türkiye Grand Prix'i seyircisiz yapılacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz  yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz  yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap