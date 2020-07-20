Fransa, Almanya ve İtalya'dan Libya'da taraflara silah gönderenlere yaptırım tehdidi

20 Temmuz 2020

Fransa, Almanya ve İtalya liderleri Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmeye devam eden ülkelere yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa cumhurbaşkanlığı makamının Brüksel'de yapılan görüşmenin ardından yayımladığı ortak açıklamada, "Tüm yabancı aktörlere (Libya'nın iç işlerine) artan müdahalelerini sonlandırma ve BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosuna tamamıyla uyma" çağrısında bulundu.

Reuters'in bildirdiğine göre, üç ülke, "Libya'da ambargo deniz, kara veya havadan delinmeye devam edilirse yaptırım uygulamayı değerlendirmeye hazırız ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin bu konuda yapacağı teklifi destekleyeceğiz." dedi.

Türkiye son dönemde Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (GNA) hava desteğinin yanı sıra silah ve Suriyeli savaşçılar göndererek GNA'nın Halife Haftar yönetimindeki doğulu güçlere karşı Trablus'u savunmasında yardımcı olmuştu.

Haftar'ı destekleyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya bulunurken bu ülkeler de BM'nin silah ambargosunu ihlal etmekle suçlanıyorlar.

Liderler, "Ülkede artan askeri gerilim ve bölgede yükselen tansiyon hakkında ortak endişe taşıyoruz. Libya'da savaşan tarafları ve onların destekçilerini hemen savaşı sonlandırmaya ve ülkenin dört bir yanındaki askeri çatışmalara son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Diplomatlar AB ülkelerinin Libya'daki taraflar içerisinden bazı kişilere bireysel yaptırımların değerlendirilebileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters