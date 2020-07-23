Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan AB'ye Doğu Akdeniz çağrısı

23 Temmuz 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'de güvenliğin sağlanmasını Türkiye ve diğer aktörlere teslim etmesinin ciddi bir hata olacağını savundu.

Macron, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın deniz sahalarını ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını istedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile birlikte konuşan Macron, "İki ülke için de çok önemli olan Akdeniz'in bu bölümünde enerji ve güvenlik hususları çok kritik. Burada yaşanan özellikle Türkiye ve Rusya'nın bölgede daha fazla güç sahibi olmak için mücadele etmesidir ve AB'nin bu konuda attığı adımlar yetersizdir." dedi. Macron, "Doğu Akdeniz'de güvenliğimizi sağlamayı Türkiye ve diğer aktörlere teslim etmek AB için ciddi bir hata olur. Bu, Avrupa için bir seçenek olamaz ve Fransa bunun olmasına izin vermeyecek." açıklamasında bulundu.

Macron, Libya'da ateşkes ve siyasi çözüm sağlanması için ülkeye müdahil olanlara da yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Reuters