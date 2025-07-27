Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Erdoğan’a Gazze telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm sürecini görüştüğünü duyurdu.

Macron, sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de Fransızca yaptığı paylaşımda, “Az önce Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.