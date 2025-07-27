Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Erdoğan’a Gazze telefonu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gazze’deki son gelişmeler ve iki devletli çözüm sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Macron, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Türkçe ve Fransızca paylaşım yaptı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm sürecini görüştüğünü duyurdu.
Macron, sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de Fransızca yaptığı paylaşımda, “Az önce Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.