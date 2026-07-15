Fransa Milli Günü resepsiyonuna ‘Erik Dalı’ damga vurdu

Nagihan KALSIN - ANKARA

Fransa’nın Milli Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyonda, Türkiye-Fransa ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verilirken, diplomasi ve kültür bir araya geldi. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda davetli katıldı.

Ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 1483 yılına dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bozay, “Fransa ile ilişkilerimizin en önemli unsurları arasında ekonomi ve ticaret gelmektedir. 2025 yılında 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde ettik. 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Dumont’tan NATO Zirvesi mesajı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise konuşmasında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne dikkat çekerek, “Güvenlik konuları karşısında ittifakımızın önemini bir kez daha ortaya koyan bu zirvenin organizasyonu dolayısıyla Türk makamlarını ve özellikle diplomat meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası iş birlikleri açısından stratejik önemine vurgu yapan Dumont, “İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için, burada bulunan hepimiz Türkiye’nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. NATO Zirvesi’nden sadece birkaç ay sonra Antalya’da düzenlenecek COP31 de bunun en somut göstergelerinden biridir. Fransa, bu anlayış doğrultusunda Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor” diye konuştu.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusu

1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin de bugün anıldığını hatırlatan Dumont, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine de atıfta bulundu. Dumont, “Şunu unutmayalım, bu metnin üçüncü maddesinde yer alan ‘Egemenliğin temeli, esas olarak ulustadır’ ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarında da tecessüm etmektedir” dedi.

“Erik Dalı” düellosunun kazananı dostluk oldu

Resepsiyonun sonunda ise diplomasi sahnesi Türk halk müziğine bırakıldı. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, “Erik Dalı” eşliğinde karşılıklı oynadı. Etkinlikte sahne alan Ömer Faruk Bostan, “Erik Dalı düellosunun kazananı Türkiye-Belçika-Fransa dostluğu oldu” ifadelerini kullandı.

Belçika Büyükelçisi Van de Velde’nin daha önce Ankara havası oynadığı görüntülerin ardından Fransa Büyükelçiliği’nin yaptığı davetle iki büyükelçi bu kez Fransa’nın Milli Günü resepsiyonunda “Erik Dalı”nda buluştu. Renkli görüntüler, resepsiyonun en çok ilgi gören anları arasında yer aldı.