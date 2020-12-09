Fransa: Türkiye, AB ile yapıcı ilişkiler kurmak istiyorsa duruşunu netleştirmeli

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yeniden yapıcı ilişkilere sahip olabilmesi için Ankara yönetiminin birçok konuda duruşunu açıklığa kavuşturmasının gerektiğini belirtti.

Le Drian ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesinden sonra dün basına açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, "10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği Konseyi zirvesi öncesinde, Fransa (dışişleri) bakanı Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden tesisi için (bazı konuların) Fransız ve AB tarafından şart koşulduğu üzere açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğunu açıkladı." dedi.