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Fransa'dan 'boykot' açıklaması: Türkiye ile ilişkilere devam edeceğiz

Fransa Ticaret Bakanı Riester, Fransa'nın Türkiye'ye karşı boykot misillemesi yapmayı planlamadığını belirterek, "Türkiye ile ilişkilere devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Fransa'dan 'boykot' açıklaması: Türkiye ile ilişkilere devam edeceğiz
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Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Türkiye'nin boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'ye karşı boykot misillemesi yapmayı planlamadığını açıkladı.

Riester, RTL radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu belirten Riester, "Gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz" dedi.

Riester, Türkiye ile görüşmelere ve ilişkilere devam edeceklerini ifade etti.

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