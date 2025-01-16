Fransız gazeteden röportaj için 30 bin euro talep ettiği iddiası! Yusuf Dikeç'ten açıklama

2024 Paris Olimpiyatları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran ve atış stiliyle dünya çapında tanınan Yusuf Dikeç hakkında Fransız L'Equipe gazetesinin röportaj için 30 bin euro talep ettiğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Yusuf Dikeç iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. T24’e konuşan Dikeç, L'Equipe ile hiçbir görüşmesinin olmadığını belirterek "Bana ulaşmış, benim ağzımdan çıkan, benim mailimden atılmış tek kelimelik bir yorum, cevap veya yazı yok" dedi.

"Tek kuruş bile almadık"

Dikeç "Bu, gazetede çalışan o şahsın avukatımla görüşmüş olduğu bir konu neticesinde olmuş. Ancak avukatla ne konuştular ne görüştüler, onları bilmiyorum. Şimdiye kadar benim para istediğim hiçbir basın kuruluşu yok. Sırbistan televizyonuna da gittik, bir program yaptık, tek kuruş bile almadık. Ama insanlar bazen bu sınırı aşıyor. Sizi bazen yok sayıyorlar. İşte, ‘Ben medya kuruluşuyum, size her istediğimi yaptırabilirim. Buraya gel, gelirken silahınla şu kıyafetini de getir.’ Talimat gibi. Bunlar hoş şeyler değil. İnsanların zamanı ne kadar değerliyse, benim de zamanım o kadar değerli.

"Benim ağzımdan çıkan önemli"

Dikeç, kendisinden böyle bir ücret talebinde bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını vurgulayarak “Benim ağzımdan böyle bir şey çıktıysa, benimle görüştüğü bir tek kelimenin bir tek harfini göstersin. Avukatla görüşmesi beni ilgilendirmez. Benim ağzımdan çıkan önemli” dedi.