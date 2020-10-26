Fransız mallarını boykot çağrısına TESK ve ATO'dan destek

26 Ekim 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi.

Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran: Tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarını satın almayın çağrısına destek vererek, “Ne Fransa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlara yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız.” dedi.

Baran, “Macron iyi niyet sınırlarını çoktan aştı. Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor.” dedi.

Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerektiğini söyleyen Baran, “Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Kaynak: AA