Freze makinesi taşıyan TIR'da 739 kilo esrar yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğüne TIR'la gelen N.K. isimli Türk vatandaşı sürücü, Almanya'dan Türkiye'ye taşınan bir freze makinesine ait belgeleri ibraz etti.

Gümrük çalışanları tarafından yapılan ön risk analizinin ardından, belge kontrolü yapan ve aracın aks yükünü elektronik bir teraziyle ölçen gümrük memuru, konvoya fiziksel kontrol talimatı verdi.

Daha sonra yapılan incelemede, kargo ambarının ön kısmında, ön duvar ile beyan edilen kargo arasında, şeffaf ve siyah folyoya sarılı 20 karton kutu ve 22 tekstil poşet bulundu.

Bu torbalarda, yeşil bitkisel madde içeren 656 vakumlu paket bulunuyordu. Yapılan saha uyuşturucu testinde, toplam ağırlığı 739 kilo 180 gram esrar tespit edildi.

Bulgaristan Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.