Frig Vadisi bu bayramda da turistlerin gözdesi oldu

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi halinde gelen Frig Vadisi bu yılda turistlerin gözdesi oldu.

Vadinin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan bölümündeki birbirinden eşsiz tarihi yapılır ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.