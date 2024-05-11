Frigya'da 'Hıdırellez Bahar Şenliği' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ayazini köyünde düzenlenen etkinlik, katılımcıların Kaplumbağa Kanyonu'ndaki konser alanına kortej yürüyüşüyle başladı.

Burada halk oyunları oynandı, şiir dinletisi sonrası çocuklar için müzikli gösteriler sunuldu. Etkinlik, sanatçı Efe Can Şengül'ün konseri ve dj sahne performansıyla devam etti. Frigya'daki Hıdırellez bahar şenliği, yarın sona erecek.

Şenliği geleneksel hale getireceğiz

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, gazetecilere, Hıdırellez'in Türk dünyasında doğuşu ve baharın gelişini simgelediğini söyledi. Frigya'nın önemli tarihi mekanlarını barındıran Ayazini köyünde Hıdırellez şenliklerinin ilk yılını gerçekleştirdiklerini dile getiren Bildirici, şöyle konuştu:

"Ayazini köyündeki Hıdırellez etkinlilerimiz şölen havasında geçiyor. Önümüzdeki yıllarda da bu şenliğimizi inşallah geleneksel hale getireceğiz. Kalıcı olması için elimizden geleni yapacağız."