FSM, çalışma bitmek üzere

19 Ekim 2017

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.

O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Tak’ın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlarda takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Tak’ın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyor.

Her an açılabilir

Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerlerde kaldırılarak yol trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekicilerde hazır bekletiliyor.

Kaynak: DHA