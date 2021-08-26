FSM çalışması 15 ayda bitirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen bakım-onarım çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.''