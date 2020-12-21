Fuat Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.