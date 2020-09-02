Fundación Mapfre, sağlık projeleri geliştirenleri ödüllendirecek

02 Eylül 2020

Fundación Mapfre, yaptığı açıklama ile hem akademik hem de profesyonel dünyadaki araştırmacılara, araştırma ekiplerine veya ait oldukları araştırma merkezlerine yönelik toplam 240 bin euro değerinde hibe vereceği araştırma programını duyurdu.

Açıklamaya göre hibe programı, araştırma programlarını bağımsız olarak yürüten üniversitelerin, hastanelerin ve şirketlerin çevresi içinde geliştirmek isteyen tüm araştırmacıların başvurusuna açık ve başvuru için tüm belgelerin son gönderim tarihi 30 Ekim 2020.

Aynı şekilde açıklama ile obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, kişisel yaralanmaların önlenmesi, sağlık bakımı yönetimi ve klinik güvenliği gibi sağlıkla ilgili projeleri desteklemek için de bireysel başvurularda en fazla 30 bin euro'ya kadar verilen Ignacio H. Larramendi araştırma hibesinin duyurusu da yapıldı.

Açıklamaya göre, COVID-19 pandemisi ile ilgili geliştirilen projelerin özel olarak değerlendirileceği hibe programı kapsamında enfeksiyonların azaltılması, kişisel bakım ve kendini koruma kültürü, yaşam tarzı, morbimortalite, COVID-19 ve akıl sağlığı gibi konular öne çıkan başlıklar arasında yer alırken, hibe programına başvurular ve belgelerin 30 Ekim 2020 tarihine kadar İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak teslim edilebilecek.