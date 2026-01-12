Furkan Bölükbaşı tahliye edildi, Furkan Bölükbaşı tahliye mi? Furkan Bölükbaşı neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bölükbaşı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 11 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık iki ay tutuklu kalan Furkan Bölükbaşı, yürütülen soruşturma sürecinin ardından tahliye edildi.

Bölükbaşı ne demişti?

Bölükbaşı, sosyal medya platformu X'te Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Bölükbaşı paylaşımı daha sonra hesabından kaldırdı.

Bölükbaşı, ilerleyen süreçte yaptığı bir başka paylaşımda ise Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu açıklamada bulundu:

"Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz"