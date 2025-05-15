Gazeteci Furkan Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişmenin hemen ardından Karabay hakkındaki bilgiler gündem oldu. Yoğun şekilde "Furkan Karabay kimdir, kaç yaşında?" soruları geliyor.

Furkan Karabay kimdir?

Furkan Karabay, 15 Mayıs 1996 doğumlu gazeteci ve yazardır. Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan Karabay, gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başladı. Araştırmacı ve sahadan beslenen haber diliyle dikkat çeken Karabay, özellikle güncel ve toplumsal konulara dair haberleriyle öne çıktı. İstanbul’da yaşayan gazeteci, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Aynı zamanda "Gurban" adlı kitabın yazarıdır.