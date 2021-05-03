Furkan Vakfı üyelerine camide müdahale

Gaziantep’te, bir camide, ramazan ayının son 10 gününde yapılan itikaf ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin, polis ve bekçiler tarafından, salgın kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle biber gazı kullanılarak camiden çıkarılmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyaya yansıdı.

Furkan Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Her yıl Ramazan ayının son 10 günü itikaf sünnetini ihya eden Furkan gönüllüleri bu yıl camide itikafa girdikten sonra polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.” paylaşımı yapıldı. Açıklamada, “Maske ve mesafe kurallarına uymalarına ve bu konuda bir kısıtlama kararı bulunmamasına rağmen itikâfa girenlere polis, cami içerisinde biber gazlı müdahalede bulunarak 50’den fazla kardeşimizi gözaltına aldı.” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “tam kapanma” sürecinde, teravih namazları dışında vatandaşların camilerde ibadet edebileceğini açıklamıştı. Erbaş, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak.” demişti. (ANKA)

Gaziantep Valiliğinden açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir.

Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge kapsamında “Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir” hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında Pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır."